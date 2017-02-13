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Видео жуткого ДТП в Челябинске: внедорожник вылетел на остановку и сбил 4 человек

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Около ЮУрГУ дорогу не поделили две иномарки. От удара внедорожник отбросило на остановку, где он задел 4 студентов. Молодые люди госпитализированы.

Сегодня, 13 февраля, в Челябинске около университета произошла жуткая авария. Рядом с автобусной остановкой две легковушки протаранили друг друга лоб в лоб. Затем, от удара внедорожник отбросило в сторону, и он на большой скорости врезался в людей на остановке, а также задел две маршрутки. Под колеса иномарки угодили три девушки и один юноша. Инцидент произошел на проспекте Ленина в районе 13:30.

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Очевидцы происшествия в срочном порядке вызвали спасательные службы. На место аварии выехали несколько машин скорой помощи и сотрудники дорожной полиции. Пострадавших доставили в больницу. В данный момент им оказывают необходимую медицинскую помощь, о состоянии не сообщается. Известно, что на момент госпитализации все были в сознании.

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В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД. Кто виноват в том, что произошла жуткая авария, предстоит выяснить правоохранителям.

Фотографии: группа вконтакте "ЧП | ДТП Челябинск"

Видео: youtube, better life

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Категории: Лента новостей Новости России

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