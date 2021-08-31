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В Челябинской области сотрудники музыкальной школы записали обращение к Путину

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Известно, что подрядчик без объяснения причин прекратил ремонтные работы на 9,8 миллиона рублей и скрылся.

Сотрудники детской музыкальной школы № 3 в Троицке Челябинской области потребовали закончить ремонт в здании учреждения. Реконструкцию здания начали еще два года назад, но так и не завершили. Учащимся приходится заниматься в других "в неприспособленных помещениях".

В видеобращении, адресованном президенту России Владимиру Путину, педагоги отметили, что "школа уничтожена в результате капитального ремонта". Так, они показали рояль, который из-за ремонтых работ стоял под дождем, накрытый брезентом.

Сотрудники отметили, что количество учащихся резко сокращается и растет недовольство родителей такой ситуацией. 

Ранее Госстройнадзор проверил перед открытием готовность нового корпуса школы № 469 в Выборгском районе Петербурга.

Видео: YouTube./ RED Film

Теги: новости челябинск, обращение к путину, челябинская область
Категории: Новости России, Лента новостей,

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