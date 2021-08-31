В Челябинской области сотрудники музыкальной школы записали обращение к Путину

Сотрудники детской музыкальной школы № 3 в Троицке Челябинской области потребовали закончить ремонт в здании учреждения. Реконструкцию здания начали еще два года назад, но так и не завершили. Учащимся приходится заниматься в других "в неприспособленных помещениях".
В видеобращении, адресованном президенту России Владимиру Путину, педагоги отметили, что "школа уничтожена в результате капитального ремонта". Так, они показали рояль, который из-за ремонтых работ стоял под дождем, накрытый брезентом.
Сотрудники отметили, что количество учащихся резко сокращается и растет недовольство родителей такой ситуацией.
Ранее Госстройнадзор проверил перед открытием готовность нового корпуса школы № 469 в Выборгском районе Петербурга.
Видео: YouTube./ RED Film
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