Госстройнадзор проверил перед открытием готовность нового корпуса школы № 469 в Выборгском районе

Школа должна открыться 1 сентября.

В пятницу, 27 августа, начальник надзорного ведомства Владимир Болдырев и генеральный директор компании-застройщика Александр Лелин провели рабочее совещание и проверили готовность здания школы, расположенной в Парголово на улице Федора Абрамова, 20, корпус 2. Об этом сообщили в Службе государственного строительного надзора и экспертизы.

Здание в четыре этажа занимает площадь 20,6 тыс. "квадратов" и рассчитано на 825 учащихся. Проект был спроектирован по индивидуальному проекту, а с высоты напоминает форму ласточки. Особое внимание уделили созданию доступной безбарьерной среды. Внутри установлены подъемники и лифты, нанесена специальная тактильно-визуальная разметка.

В корпусе смогут разместиться и начальная школа, и 10-е, 11-е классы. Для старших и младших школьников кабинеты разделены на разных этажах. В центре школы расположены просторный актовый зал по типу амфитеатра на 700 мест, столовая и зоны рекреации. Учебные классы оборудованы специальными интерактивными досками.

На первом этаже также построили два бассейна с разной глубиной для старших и младших классов, а также два спортивных зала. На прилегающей территории расположен большой спортивный стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадкой. Рядом – прямая беговая дорожка с мягким покрытием, площадки для гимнастики и подвижных игр.

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Фото: Смольный