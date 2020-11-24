Дворцовый мост развели в честь Дня российского кино

В событии приняла участие заслуженная артистка России Зоя Буряк.

В ночь на 27 августа в Петербурге в честь Дня российского кино развели Дворцовый мост. В событии приняла участие заслуженная артистка России Зоя Буряк. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Актерам разрешают разводить Дворцовый мост в честь Дня кино второй год подряд. В прошлом году механиком стал Сергей Мурзин. В этом году он передал обязанность Зое Буряк.

После инструктажа в 01:10 по команде Мурзина артистка нажала на кнопку, запустив механизм разводки крыльев.

Ранее мы писали, что проезд по развязке КАД с Мурино ограничат почти на месяц.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"