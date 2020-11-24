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Дворцовый мост развели в честь Дня российского кино
Сегодня, 12:13
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Дворцовый мост развели в честь Дня российского кино

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В событии приняла участие заслуженная артистка России Зоя Буряк.

В ночь на 27 августа в Петербурге в честь Дня российского кино развели Дворцовый мост. В событии приняла участие заслуженная артистка России Зоя Буряк. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Актерам разрешают разводить Дворцовый мост в честь Дня кино второй год подряд. В прошлом году механиком стал Сергей Мурзин. В этом году он передал обязанность Зое Буряк.

После инструктажа в 01:10 по команде Мурзина артистка нажала на кнопку, запустив механизм разводки крыльев.

Ранее мы писали, что проезд по развязке КАД с Мурино ограничат почти на месяц.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: день российского кино, зоя буряк, разводка моста
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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