У Лодейного Поля 23 июля разведут мост через реку Свирь

Автомобильное движение будет перекрыто более двух часов.

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Во вторник, 23 июля в период с 12:50 до 15:00 для прохода вниз по реке состава "МБ-1204" + "Стр.№165" + "Урал-20" с максимальным высотным габаритом 14,9 метров, представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Данный состав планировал пройти 22 июля, но суда не успели подойти ко времени запланированной разводки.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"