В Челябинской области жертвами коронавируса стали 24 человека

За минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

На Южном Урале скончался 24 пациент с диагнозом коронавирус.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Челябинской области сообщил, что в регионе скончался 69-летний пациент с коронавирусом. У мужчины была сердечная патология, которую усугубил коронавирус. Это 24 жертва коронавируса в регионе.

За минувшие сутки выявлено 83 новых случаев инфицирования. Таким образом, с начала эпидемии в Челябинской области 2 052 случаев COVID-19. Выписаны по выздоровлению 7 25 человек.

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