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В Челябинской области жертвами коронавируса стали 24 человека
Сегодня, 13:03
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MShaffter

В Челябинской области жертвами коронавируса стали 24 человека

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За минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.

На Южном Урале скончался 24 пациент с диагнозом коронавирус.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Челябинской области  сообщил, что в регионе скончался 69-летний пациент с коронавирусом. У мужчины была сердечная патология, которую усугубил коронавирус. Это 24 жертва коронавируса в регионе.

За минувшие сутки выявлено 83 новых случаев инфицирования. Таким образом, с начала эпидемии в Челябинской области 2 052 случаев COVID-19. Выписаны по выздоровлению 7 25 человек.

Ранее: Новые данные по коронавирусу в регионах России на 21 мая

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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