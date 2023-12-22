Уникальный 14-метровый иконостас из фарфора будет создан в Петербурге

В России сохранилось около 20-ти дореволюционных иконостасов, а также несколько современных, выполненных в разных мастерских. Однако все они сделаны из фаянса или керамики.

В Петербурге будет создан уникальный 14-метровый иконостас из фарфора для восстанавливаемой церкви Сошествия Святого Духа. Как пишет "Петербургский дневник", церковь, построенная до революции, была уничтожена в 1966 году при строительстве станции метро "Ломоносовская": вместе с ней была разрушена и западная часть Фарфоровского кладбища.

Это кладбище, одно из самых старых в Санкт-Петербурге, было местом захоронения работников Императорского фарфорового завода. Настоятель храма, отец Иоанн Соколов, отмечает, что кладбище постоянно расширялось, и в 1912 году была построена церковь.

Уникальность иконостаса, который сейчас практически готов, заключается не только в его размерах. В России сохранилось около 20-ти дореволюционных иконостасов, а также несколько современных, выполненных в разных мастерских. Однако все они сделаны из фаянса или керамики. Фарфор отличается от них своей гладкостью, плотностью, прочностью и тонкостью. Таким образом, можно утверждать, что настоящий фарфоровый иконостас будет создан впервые за последние 100 лет.

Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"