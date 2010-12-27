Ирландец изменял жене с почтовым ящиком

Почтальона-извращенец из Фермана занимался сексом с почтовым ящиком. Мужчину трижды за полгода поймали с поличным.

Недавно в Ирландии арестовали почтальона-рецидивиста, который регулярно занимался сексом с почтовым ящиком. За полгода камеры видеонаблюдения зафиксировали три половых акта. Известно, что инцидент произошел на северо-западе страны в графстве Фермана. Об этом пишет Life, ссылаясь на местные СМИ.

В данный момент извращенец находится под стражей. Несмотря на то, что у мужчины есть жена, в браке с которой он находится уже 17 лет, почтальон умудрился ей изменить с неодушевленным предметом. Также отмечается, что ранее у ирландца с необычными пристрастиями были проблемы с законом. В настоящее время его интересы представляет адвокат. Какое наказание может грозить за подобное правонарушение, пока неизвестно.

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