Видео: хитрый енот обокрал туристку во Флориде

В сети появился ролик, на котором американский хищник, не стесняясь людей, забрался в лодку и попытался вырвать из рук у девушки сумку с едой. Опешившая дамочка дала отпор пушистому зверю.

Несколько дней назад, 25 февраля, молодая девушка поделилась с подписчиками необычным видео, на котором она ведет бой с енотом за собственную сумку. Наглый хищник не постеснялся толпы людей, пробрался по воде к лодке и уцепился за мешок, в котором, по всей видимости, находилась еда. Опешившая дамочка еле успела ухватить собственную сумку с другой стороны. Если бы не ее быстрая реакция, енот унес бы добычу. После того, как енот понял, что хитроумный план не удался, он был вынужден покинуть поле боя: хищник спрыгнул в воду и уплыл прочь.

Американка прокомментировала видео лаконично, отметив, что встреча с пушистым хищником – самое яркое событие путешествия во Флориду. Девушка до сих пор не может проверить, что такое могло произойти. За пять дней ролик набрал уже десятки тысяч просмотров.

Ранее мы сообщали, что в Англии очевидцы сняли неопознанный летающий объект, который сильно напоминал гигантского краба. Спустя несколько минут он неожиданно исчез.

Видео: youtube, Janna Breslin