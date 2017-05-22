Жуткие новости из Гатчины: мигрант изнасиловал молодую девушку

Извращенец из Средней Азии надругался над жительницей Лампово средь бела дня. Мужчину задержали.

В минувшую пятницу, 19 мая, в Гатчинском районе уроженец Таджикистана изнасиловал молодую девушку. Инцидент произошел днем в одной из квартир дома, расположенного на Совхозной улице в Лампово. После произошедшего потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы.

По предварительным данным, 23-летняя жительница деревни пригласила своего приятеля, 25-летнего мигранта, к себе в квартиру. В какой-то момент мужчина решил, что ему все дозволено, и силой взял хозяйку, которая пыталась вырваться из его лап.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Уже возбуждено уголовное дело. Кроме того, злоумышленника задержали.

Ранее мы сообщали, что появились страшные новости из Москвы: студент изнасиловал несовершеннолетнюю в машине. Предположительно, молодой человек заманил свою знакомую в собственный автомобиль. Некоторое время они катались, а после парень остановил машину около одного из пансионатов и силой взял девушку.