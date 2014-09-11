Редкий орден XIX века станет главным лотом торгов в Петербурге

В Санкт-Петербурге на онлайн-аукционе представят редкие предметы искусства и исторические ценности. Среди главных лотов оказался золотой знак ордена Святого Георгия I степени 1869 года.

В Санкт-Петербурге 18 июля пройдет онлайн-аукцион, на котором представят произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, а также военные и исторические предметы из частных коллекций. Торги организует аукционный дом "Литфонд".

Одним из самых дорогих лотов станет золотой знак ордена Святого Георгия I степени, стартовая цена которого составляет 2,5 млн руб. Также среди ценных предметов представлены мастичная конная скульптура Павла I с начальной стоимостью 1 млн руб. и акварель великой княгини Ольги Александровны Романовой, цена которой выросла с 1 руб. до 600 тыс. руб.

Знак ордена Святого Георгия I степени был изготовлен в Санкт-Петербурге в 1869 году. Его особенностью является то, что он создавался для Георгиевских наверший образца 1867–1875 годов, которые выпускались подрядчиками Капитула орденов.

До 1917 года изготовили около 100 таких наверший. Специалисты "Литфонда" отмечают, что знаки ордена Святого Георгия I степени относятся к редчайшим историческим предметам и имеют большую музейную ценность.

Фото: аукционный дом "Литфонд"