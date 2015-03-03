Ученые Петербурга разработали сорбент из растительных отходов

Специалисты СПбГУПТД создали экологичный сорбент для очистки воды и почвы от нефтепродуктов. Новый материал позволяет значительно сократить расход при ликвидации загрязнений.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали экологичный сорбент, предназначенный для очистки воды и почвы от нефтепродуктов. Основой нового материала стали растительные отходы, в частности остатки кокосовой мякоти. Разработка выполнена по заказу промышленного предприятия и может стать альтернативой минеральным и синтетическим сорбентам.

По данным авторов проекта, новый материал отличается высокой сорбционной способностью и позволяет существенно снизить расход при ликвидации загрязнений. Для обработки одинаковой площади потребуется примерно в 5 раз меньше сорбента по сравнению с традиционными аналогами.

Испытания показали, что 1 г материала способен поглощать от 4 до 6 г нефтепродуктов. При этом эффективность очистки поверхности воды достигает 98–99%. Аспирант Высшей школы технологий и энергетики СПбГУПТД Артур Нуриев сообщил, что если для устранения загрязнения обычно требуется около 4 т минерального сорбента, то нового материала достаточно примерно 800 кг. Он также отметил, что сорбционная способность разработки составляет 4–6 г нефтепродуктов на 1 г сорбента.

По оценке разработчиков, применение нового сорбента позволит одному предприятию ежегодно экономить от нескольких сотен тысяч до 1 млн руб. Для крупных компаний с несколькими производственными площадками потенциальный экономический эффект может достигать сотен миллионов рублей в год.

Фото: пресс-служба Смольного

