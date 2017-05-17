Страшные новости из Москвы: студент изнасиловал несовершеннолетнюю в машине

В Коломне молодой человек надругался над учащейся колледжа в салоне автомобиля около местного пансионата.

В минувший вторник, 16 мая, в Подмосковье студент колледжа изнасиловал свою 17-летнюю знакомую. Инцидент произошел в Коломне около местного санатория. После произошедшего потерпевшая рассказала обо всем родителям, в результате чего мать девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Предположительно, молодой человек заманил свою знакомую в собственный автомобиль. Некоторое время они катались, а после парень остановил машину около одного из пансионатов и силой взял девушку.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По какой причине студент надругался над своей знакомой, предстоит выяснить сотрудникам полиции.

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