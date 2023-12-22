Эксперт объяснил, почему малоэтажки за городом набирают популярность

По его словам, чаще всего такой выбор делают IT-специалисты, которые работают на удаленке.

Руководитель отдела продаж и развития строительной компании "Юко" Дмитрий Панин объяснил, почему малоэтажки за городом набирают популярность. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в России есть определенные направленности льготных программ по ипотеке. Он подчеркнул, что чаще всего люди в возрасте от 20 лет выбирают новое жилье в виде одноэтажного строения на земельном участке недалеко от Москвы. Панин добавил, что чаще всего такой выбор делают IT-специалисты, которые работают на удаленке. Также эксперт заявил, что для многих одноэтажные дома удобны наличием простора, свободы и комфорта.

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Фото: Piter.tv