Жуткие новости из Ростова: маньяк изнасиловал третьеклассницу в роще

В Белокалитвинском районе педофил затащил 9-летнюю девочку в кусты и надругался над малышкой.

В минувший вторник, 9 мая, в Ростовской области 35-летний извращенец напал на третьеклассницу. Инцидент произошел вечером в городе Белая Калитва. За помощью в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей школьницы.

По предварительным данным, мужчина напал на 9-летнюю девочку на улице и сразу же потащил ее в рощу недалеко от промзоны, где и надругался над ребенком.

Задержать извращенца удалось спустя несколько дней по горячим следам. Правоохранители установили, что насильник был ранее судим. Не так давно он вышел из тюрьмы, где отбывал срок за грабеж.

В настоящее время стражи порядка выясняют детали трагедии. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Ранее мы сообщали, что медбрат-педофил надругался над малолетними девочками в подмосковной больнице.