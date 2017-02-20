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В Гатчине сын зверски избил собственного отца

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Спустя несколько часов после конфликта со взрослым ребенком отец скончался. На теле погибшего обнаружены многочисленные гематомы.

Накануне вечером, 19 февраля, в Гатчине конфликт между отцом и сыном закончился трагической смертью родителя. Бездыханное тело пожилого мужчины нашла его супруга. Инцидент произошел в доме на Рощинской. Об этом пишет Петербургский дневник, ссылаясь на пресс-службу СК по Ленобласти.

Как выяснилось, мужчины выпивали. В какой-то момент между родителем и ребенком произошла ссора, которая вылилась в самое настоящее зверское избиение. Сын бил собственного отца кулаками в голову, а также запинывал его ногами. Спустя некоторое время конфликтующие разошлись по своим комнатам, а к вечеру 70-летний потерпевший скончался. Его труп нашла супруга.

В данный момент выясняют детали трагедии. В ближайшем будущем будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что жесткое избиение парня из Красноярска попало на видео. Трое злоумышленников напали на одного с битами и газовыми баллончиками.

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Категории: Новости России Новости СПб Лента новостей

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