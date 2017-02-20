Жесткое избиение парня из Красноярска попало на видео

Трое неизвестных запинали мужчину ногами перед камерами. Злоумышленники также пустили в ход газовые баллончики, биту и кулаки.

Несколько дней назад трое парней напали на одного в Красноярске. Предположительно, инцидент произошел около 18 часов 25 минут на улице Красной Гвардии возле дома №24 11 февраля. Жесткое избиение попало на камеру видеонаблюдения.

На кадрах можно заметить, как трое злоумышленников накинулись на парня. Они стали избивать его ногами, кулаками, затем пустили в ход газовые баллончики и биту. Они настолько сильно покалечили потерпевшего, что тот не мог даже встать, он лежал некоторое время на снегу. Неизвестные совершили несколько подходов.

Как выяснилось, после драки пострадавший написал заявление в полицию. В данный момент правоохранители проводят проверку, выясняют детали жесткого избиения. Что не поделили молодые люди, предстоит выяснить стражам порядка.

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Видео: youtube, kraschp