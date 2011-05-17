В Екатеринбурге после атаки ВСУ начали отменять линейки 1 сентября

В ряде учебных заведений города линейки пройдут в актовых и спортивных залах.

В школах Екатеринбурга, атакованного дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), начали отменять традиционные линейки. Образовательным учреждениям рекомендовали перенести праздничные мероприятия в здания, сообщило E1.ru.

Родители рассказал изданию, что в ряде школы приняли решение собрать детей пройдут в актовых и спортивных залах, преимущественно это будут первые и выпускные классы. Для остальных школьников проведут только классный час.

ВСУ атаковали Свердловскую область утром 31 августа. Вражеские дроны нанесли удар по местному логистическому центру. Также в Екатеринбурге повреждения получили три многоквартирных дома. В больницу с травмами попали четыре человека.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области наградаят студента пятого курса, который спас раненного ребенка после атаки ВСУ.

Фото: Piter.TV