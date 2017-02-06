Жителей дома на Симонова эвакуировали из-за найденного у мусоропровода снаряда

Три парадные жилого дома в Выборгском районе пришлось эвакуировать из-за снаряда, найденного около мусоропровода. Специалисты Росгвардии определили, что боеприпас был учебный.

Волнительно начался понедельник, 6 февраля, у жителей дома 12-9 на улице Симонова. Из трех парадных эвакуировали всех людей, так как около мусоропровода на одной из лестничных клеток между пятым и шестым этажами нашли оружейный снаряд. На потенциально опасную находку наткнулась пенсионерка, которая вышла выносить мусор.

Переполох в доме начался около 11 часов утра. На место вызвали служителей законы. Сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии. Они и занялись спасением жильцов дома.

Технику обследовали специалисты. Оказалось, что в парадной лежал 57-миллиметровый учебный артиллерийский снаряд. Никакой опасности для жителей он не несет. Опасный мусор передали правоохранительным органам, чтобы тот впоследствии уничтожили. А жильцам дома разрешили вернуться домой.

Две недели назад полицейские выяснили, что житель Колпино хранил в гараже целый арсенал оружия времен войны. В помещении на Лагерном шоссе нашли несколько снарядов, винтовку и патроны. Все опасные запасы изъяли.