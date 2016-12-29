Житель Колпино хранил в гараже целый арсенал оружия времен войны

В гараже на Лагерном шоссе полицейские искали наркотики, а нашли гранаты, снаряды и винтовку. Некоторые боеприпасы сохранились со времен Великой Отечественной войны.

Достаточно часто, полицейские натыкаются на дополнительные грешки подозреваемых в том или ином преступлении. На этот раз правоохранители приехали в гараж на Лагерном шоссе, чтобы провести обыск в рамках дела о незаконном обороте наркотиков. Но вместо улик по этому расследованию, они нашли доказательства на еще одно дело. В помещении для автомобиля хранился внушительный арсенал оружия. В том числе две гранаты Ф-1 с запалом Ковешникова, снаряды для орудий 45-миллимитрового калибра также со взрывателем, винтовку Мосина и 81 патрон.

Удалось узнать, что все оружие было изготовлено еще в советские годы и, скорее всего. Пролежало в земле со времен Второй мировой войны. Также оказалось, что несмотря на свой внушительный возраст все боеприпасы были опасны для окружающих и могли нанести вред. Это подтвердили взрывотехники ОМОН, которые прибыли для осмотра снарядов и гранат. Все, кроме винтовки и патронов, отправили на уничтожение. А снайперскому оружие еще предстоит экспертиза.

Владелец склада рискует стать фигурантом уголовного дела о незаконном хранении боеприпасов. За это можно отправиться в тюрьму на срок до четырех лет и заплатить штраф до восьмидесяти тысяч рублей.

Видео: Youtube