Предполагаемый организатор теракта в Петербурге частично признал вину

Следственный комитет заявил, что задержанный на прошлой неделе Мухамадюсуп Эрматов предъявили обвинения в причастности к организации теракта в метро Петербурга.

Мухамадюсупу Эрматову предъявили обвинение в причастности к незаконному обороту взрывчатых веществ и совершении теракта. Следственный комитет полагает, что мужчина причастен к трагедии в метрополитене Северной столицы. Также сообщается, что он частично признал свою вину.

По данным СК, Эрматов был знаком с предполагаемым смертником Акбаржоном Джалиловым, который и активировал взрывное устройство в вагоне метро.

На прошлой неделе Piter.tv сообщал, что задержали предполагаемого поставщика взрывчатки смертнику из метро Петербурга.

Взрыв между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел 3 апреля. В результате теракта погибло 15 человек и предполагаемый террорист-смертник. Пострадавшими признали более сотни пассажиров. Ведется расследование. На этой неделе СМИ нашли связь между терактами в Петербурге и Стокгольме. Шведские журналисты в друзьях у предполагаемого исполнителя нападения в Стокгольме нашли человека, которого называли организатором взрыва в Северной столице.