СМИ нашли связь между терактами в Петербурге и Стокгольме

Шведские журналисты высказали теорию о том, что апрельские теракты в Петербурге и Стокгольме связанны между собой.

Между террористическими атаками в Северной столице и столице Швеции нашли связь. Журналисты европейского издания Sveriges Radio построили свою теорию на основе изучения странички подозреваемого в социальной сети.

Корреспонденты проверили друзей Рахмата Акилова в "Одноклассниках", подозреваемого в совершении теракта с грузовиком в центре Стокгольма. В списке контактов журналисты нашли человека с именем Абу Салах. Человека с таким именем ранее назвали заказчиком теракта в Петербурге. Однако доказательств, что мужчины контактировали лично – нет.

Абу Салах (или Сирожиддин Мухтаров) родился в Киргизии. Он руководит запрещенной террористической группировкой "Джамаат Таухид валь-Джихад ".

Шведские журналисты обратили внимание на схожесть некоторых деталей терактов в двух городах. Они произошли с разницей всего в пару дней. Кроме того, за взрыв и наезд на грузовике не взяла ответственность ни одна из террористических организаций.

Взрыв в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел 3 апреля. В результает погибло 15 человек и предполагаемый террорист смертник. на прошлой неделе Piter.tv сообщал, что у "Технологического института" прошла панихида в память о жертвах теракта в метро.