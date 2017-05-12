У "Технологического института" прошла панихида в память о жертвах теракта в метро

На сороковой день после страшной трагедии в метрополитене в Петербурге прошла литургия в Исаакиевском соборе, а также панихида около станции метро "Технологический институт".

В пятницу, 12 мая, в Северной столице прошли службы памяти жертв теракта в метрополитене. Со страшной трагедии прошло уже сорок дней. Началось все с божественной литургии в Исаакиевском соборе. После этого колокол храма ударил 15 раз, по числе погибших в теракте.

В полдень около станции метро "Технологический институт" началась панихида по погибшим. Около выхода из подземки собрались родные и близкие жертв, а также неравнодушные горожане. Именно из дверей этой станции в день теракта, 3 апреля, выносили раненных.

В результате взрыва на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" погибло 15 человек. Кроме того скончался предполагаемый террорист смертник. Накануне Piter.tv сообщал, что сотрудники ФСБ задержали предполагаемого поставщика взрывчатки смертнику из метро Петербурга.

Пострадавшими после взрыва признали более ста человек. Пятеро из них остаются в больницах города.