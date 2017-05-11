Задержали предполагаемого поставщика взрывчатки смертнику из метро Петербурга

ФСБ России задержало гражданина одной среднеазиатской республики, подозреваемого в связях с предполагаемым террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, устроившим теракт в метро Северной столицы.

В Москве задержали гражданина среднеазиатской республики М. Б. Эрматова. Мужчину подозревают в причастности к незаконному обороту взрывчатых веществ. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, розыск и задержание гражданина проходили по поручению Следственного комитета России.

По предварительным данным, задержанный связан с террористом-смертником из Петербургского метро. ФСБ проверяет связь Эрматова и Джалиловым. Сейчас проводятся необходимые процедуры для установления причастности мужчины к теракту в метро Петербурга.

Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что соучастников теракта в петербургском метро увезут в Москву для очной ставки. Также стало известно, что друга исполнителя теракта в метро Петербурга объявили в федеральный розыск. Однако СМИ стало известно имя другого человека, а не того, что задержали сотрудники ФСБ.

3 апреля в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Предварительно, террорист-смертник активировал взрывное устройство в вагоне. В результате трагедии погибло 15 человек и сам подозреваемый. Пострадавшими признаны 102 человека. Пятеро до сих пор находятся в больницах Петербурга. Идет расследование уголовного дела.