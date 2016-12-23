Видео с толстым мальчиком, который взлетел, набрало 40 млн. просмотров

Жирные собаки, жирные люди, вредная еда: новый интернет-ролик, пропагандирующий здоровое питание, взорвал интернет.

Неделю назад в сети появилось рекламное видео немецкого супермаркета Edeka, пропагандирующее здоровую пищу. За прошедшее время ролик набрал уже около 40 млн. просмотров.

Сюжет короткометражки разворачивается в городе толстых. Люди спокойно занимаются бытом, учатся, работают, питаются серой жижей, под которой авторы проекта понимают вредную пищу. В целом, их жизнь ничем не отличается от реальности, за исключением поголовного ожирения. Но все меняется, когда маленький толстый мальчик видит птицу, которая парит в воздухе. Его настолько вдохновил ее полет, что он решает повторить его. Однако у него не получается, потому что он слишком большой.

После того, как мальчик потерпел неудачу, он начинает наблюдать за птицей, видит, как она питается, и сам невольно переходит на ягоды. Стремясь достигнуть своей цели, парень даже не замечает, насколько сильно похудел. Теперь он не такой как все, зато может летать. Заканчивается ролик ощущением абсолютной свободы.

Разумеется, видео было создано для продвижения нового сервиса, на котором можно найти множество рецептов полезной еды. И по мнению представителей Edeka, для того, чтобы быть человеком, необходимо питаться по-человечески.

Ранее мы сообщали, что ради эффектного видео девушки из Сибири разделись догола и окунулись в прорубь.

Видео: youtube, EDEKA