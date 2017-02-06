Голые девушки из Сибири окунулись в прорубь

В сети появилось видео, на котором стойкие ребята ради эффектного видео в купальных костюмах скатились с ледяной горки в прорубь.

Самый горячий сибирский трек 2017 года взорвал сеть. "На улице минус – в нашем сердце плюс" за несколько дней собрал уже около 1 млн. просмотров. На видео молодые ребята, не побоявшись мороза, разделись практически догола и прокатились с ледяной горки прямиком в прорубь.

На кадрах можно заметить, что столбик термометра явно показывает минусовую температуру. Изо рта валит пар, а воду покрыл толстый слой льда. И, тем не менее, ради эффектного видео обнаженные ребята с улыбкой на лице на фоне тепло укутанных людей веселятся в импровизированном аквапарке. При просмотре аж мороз до костей пробивает. Вероятно, требуется нехилое мужество, чтобы согласиться на съемки в таком клипе.

Конечно, это не первый случай, когда актеры становятся экстремалами ради идеальных кадров. Так в середине декабря балерина танцевала на улице в морозный день, а киноактеру в фильме "Рыба-мечта" приходилось довольно часто плавать в холодном Балтийском море во время съемочного процесса.