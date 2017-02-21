В Петербурге сосед по коммуналке развращал семиклассницу

Отец 13-летней девочки подозревает соседа по коммунальной квартире в развращении его дочери. Полиция проводит проверку инцидента.

В правоохранительные органы Северной столицы обратился взволнованный 54-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что подозревает своего соседа в развратных действиях по отношению к дочери. По его словам, 27-летний жилец коммунальной квартиры на улице Харченко совершил насильственные действия сексуального характера с его 13-летней девочкой. Преступление произошло еще 12 января. Не известно, почему о нем молчали больше месяца. Не исключено, что подросток стеснялась рассказать родителям об инциденте.

Полиция проводит проверку и устанавливает подробности инцидента. В случаи подтверждения слов мужчины, молодой человек будет наказан.

Ранее сегодня стало известно, что вожатого детского лагеря в Курортном районе подозревают в педофилии. Предполагаемой жертвой извращенца стала восьмилетняя девочка. О насилии над ней сообщила мама. По словам женщины, преступление произошло еще летом, но известно о нем стало только сейчас.

Видео: Youtube / Alexei Grunin