Вожатого детского лагеря в Курортном районе подозревают в педофилии

Мать восьмилетней девочки заявила, что ее дочь изнасиловал вожатый

В Петербурге женщина обратилась в полицию с рассказом о том, что летом минувшего года, в летнем лагере, над ее дочерью надругался вожатый детского лагеря в Курортном районе. По словам 28-летней молодой женщины, насилие над ее ребенком, не достигшим даже начала переходного возраста, было совершено в июне 2016 года.

Женщина рассказала, что в период с 1 по 21 июня 2016 года в детском оздоровительном лагере «Буревестник» на Приморском шоссе ее 8-летняя дочь стада жертвой насильственных действий сексуального характера со стороны вожатого.

Дочь женщины – второклассница, она учится в одной из школ Выборгского района.

По заявлению проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

Видео: из архива