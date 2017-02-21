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Вожатого детского лагеря в Курортном районе подозревают в педофилии

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Мать восьмилетней девочки заявила, что ее дочь изнасиловал вожатый

В Петербурге женщина обратилась в полицию с рассказом о том, что летом минувшего года, в летнем лагере, над ее дочерью надругался вожатый детского лагеря в Курортном районе. По словам  28-летней молодой  женщины, насилие над ее ребенком, не достигшим даже начала переходного возраста,  было совершено в июне 2016 года.

Женщина рассказала, что в период с 1 по 21 июня 2016 года в детском оздоровительном лагере «Буревестник» на Приморском шоссе ее 8-летняя дочь стада жертвой насильственных действий сексуального характера со стороны вожатого.

Дочь женщины – второклассница, она учится в одной из школ Выборгского района.

По заявлению проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

Видео: из архива 

Теги: изнасилование несовершеннолетней , курортный район , летний лагерь , петербург
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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