В Петербурге хотят лишить мандатов депутатов, выступающих против передачи Исаакия РПЦ

В Горизбирком поступили документы референдума об отзыве оппозиционных депутатов ЗакСа

В городскую избирательную комиссию поступили документы для проведения референдума об отзыве оппозиционных депутатов Законодательного собрания. Некая инициативная группа, как пишет портал закс.ру, сформулировала вопросы этого референдума следующим образом:

"Считаете ли вы необходимым отозвать депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Амосова Михаила Ивановича, Вишневского Бориса Лазаревича, Дмитриеву Оксану Генриховну, Ковалева Алексея Анатольевича, Резника Максима Львовича, Трохманенко Сергея Владимировича?"

Эти депутаты были в числе группы, заявлявшей о необходимости референдума по вопросу об Исаакиевском соборе. Напомним, накануне выяснилось, что На заседании Законодательного собрания Северной столицы вновь не будут рассматривать вопрос о референдуме по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. История недельной давности повторилась практически полностью. Напомним, на прошлой неделе Piter.tv писал, что вопрос о референдуме по статусу Исаакия внесли в повестку ЗакСа на 24 мая.

Однако сегодня, 24 мая, депутат от "Единой России" Борис Ивченко предложил снять вопрос с рассмотрения. При этом, как и неделю назад, народный избранник причин своей позиции не озвучил. За предложение проголосовало 37 депутатов, а против – 12.

Неделю назад, 17 мая, ЗакС также снял с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Тогда предложение Ивченко поддержали 38 человек. Из-за этого петербуржцы собрались у стен ЗакСа в поддержку референдума по Исаакиевскому собору. На месте событий даже задержали одного активиста.

Видео: архив