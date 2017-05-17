ЗакС снял с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору

На заседании Законодательного собрания по предложения депутата Бориса Ивченкова с обсуждения сняли вопрос о референдуме по вопросу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

В среду, 17 мая, на заседании Законодательного собрания депутаты должны были обсуждать референдум по судьбе Исаакиевского собора. По крайней мере, этот вопрос был внесен в повестку дня. Однако депутат Борис Ивченко ("Единая Россия"), без объяснения причин, поставил на голосование исключение этой темы из повестки. Его предложение поддержали 38 народных избранников.

Представители оппозиции, которые и раньше ратовали за обсуждение референдума, пытались возразить. Но им не дали слова. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров сделал замечание депутату Борису Вишневскому за о, что тот пришел на заседание с синей градозащитной лентой.

Вопросы о судьбе Исаакиевского собора, передаче музея Русской православной церкви и возможном народном голосовании вызывают большое количество шума вокруг себя. Градозащитники яростно продолжают отстаивать музей. На этой неделе один из защитников собора рассказал, что Полтавченко отказался высказать мнения по референдуму о судьбе Исаакия.