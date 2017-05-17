Видео: петербуржцы собрались у стен ЗакСа в поддержку референдума по Исаакиевскому собору

Несколько десятков человек пришли к стенам ЗакСа во время обсуждения вопроса о референдуме по Исаакиевскому собору. Таким образом петербуржцы решили поддержать идею всенародного голосования о возможности передаче храма Церкви.

Сегодня днем, 17 мая, у стен Мариинского дворца в Петербурге прошла стихийная протестная акция. К зданию, в котором располагается Законодательное собрание, пришли несколько десятков сторонников проведения референдума о передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Канал Piter.TV побывал на месте импровизированного митинга и выкладывает в Сеть первые кадры случившегося.

Люди начали подходить к историческому зданию еще в 11.30. К 12 часам основная часть сторонников референдума уже подошла к стенам ЗакСа. Все собравшиеся вели себя тихо, акция прошла без провокаций и потасовок. Корреспондент Piter.TV заметил в группе "стояльцев" Оксану Дмитриеву и Бориса Вишневского. В 100 метрах от основной группы петербуржцев дежурила команда полицейских, неподалеку от Исаакиевского собора был припаркован автозак. Только один из участников акции принес с собой транспарант с требованием предоставить горожанам возможность самим выбирать судьбу Исаакия. На пикетирующего быстро обратила внимание полиция: сначала с ним провели беседу, а потом задержали для оформления документов. Через несколько минут задержанный снова появился на площадь, но уже без транспаранта.

Формальным организатором акции значилась общественная организация "Весна". Именно молодежное движение за сутки до мероприятие распространило в Сети призыв к петербуржцам собраться у ЗакСа, чтобы повлиять на возможное решение депутатов. При этом людей просили приходить без листовок и агиток, чтобы собрание не было воспринято как несанкционированный митинг.

В 12.40 сторонники референдума начали понемногу расходиться. Возможно, до них дошла информация о том, что ЗакС снял с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору.

Видео: канал Piter.TV