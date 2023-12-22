Исаакиевский собор в Петербурге покрылся инеем

Горожане оставляют отпечатки своих ладоней и пишут имена на колоннах.

В Петербурге Исаакиевский собор 9 января покрылся инеем из-за резкого перепада температуры воздуха. Горожане оставляют отпечатки своих ладоней и пишут имена на колоннах, сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Явление можно объяснить так: в мороз температура камня приблизительно равна температуре воздуха, и когда становится теплее, температура поверхности мрамора и гранитных колонн остается низкой, поскольку теплопроводность их незначительна. Таким образом теплый воздух конденсируется и замерзает, а собор – белеет.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург