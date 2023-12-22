Врач разоблачила мифы про метеозависимость

Чаще всего жалобы на головную боль во время перемены погоды поступают от пожилых людей и тех, у кого имеются проблемы с вегетативной нервной системой или психическим здоровьем.

Время новогодних праздников принесло в Петербург чрезвычайно холодную погоду: термометр показывал до -28 градусов. Однако уже в первый рабочий день 2024 года на градуснике стоял +1 градус. Многие жалуются на головные и другие боли, вызванные резкими перепадами температуры. Однако врач-терапевт и кардиолог Дарья Кулешова призывает искать другие причины, так как с научной точки зрения метеозависимости не существует. Об этом эксперт рассказала "Петербургскому дневнику".

По словам Кулешовой, история метеозависимости уходит корнями к древнегреческим философам. Гиппократ упоминал о "погодных болях" и рекомендовал при перемене погоды избегать кровопусканий, обжиганий и не брать в руки скальпель. Сейчас диагноз "метеозависимость" или "метеочувствительность" не включён в международную классификацию болезней. Кардиолог добавила, что сейчас не существует исследований, способных подтвердить эти теории. Действующие статьи неубедительны с научной точки зрения, так как основаны на небольшом количестве данных и скорее имеют субъективный описательный характер. То есть, чаще всего, пациенты сами отмечают появление болей при изменении погоды в ответ на вопросники.

Врач напомнила, что метеозависимость предполагает негативную реакцию организма именно на изменения погодных условий. Чаще всего такие жалобы поступают от пожилых людей и тех, у кого имеются проблемы с вегетативной нервной системой или психическим здоровьем. Для тех, кто замечает влияние погодных изменений на себя, Дарья Кулешова рекомендует тренировать вегетативную нервную систему.

Можно растирать тело сухой щеткой, практиковать ополаскивание ног попеременно холодной и горячей водой и обливание, делать утреннюю зарядку на свежем воздухе или перед открытым окном, плавать, больше гулять и проводить аутотренинг. Кроме того, важно нормализовать сон, ведь организму необходим полноценный семи- или восьмичасовой отдых, сбалансированно питаться, отказаться от курения и приема психостимуляторов. Из адаптогенных препаратов можно попробовать мелатонин. Дарья Кулешова, врач-терапевт и кардиолог

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