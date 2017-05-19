Вопрос о референдуме по статусу Исаакия внесли в повестку ЗакСа на 24 мая

В повестку заседания Законодательного собрания на 24 мая внеси вопрос о референдуме по статусу Исаакиевского собора.

Возможно, вопрос о референдуме по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви все-таки рассмотрят в Законодательном собрании Петербурга. В пятницу, 19 мая, стало известно, что эту тему вновь внесли в повестку дня. Теперь Исаакий будут обсуждать 24 мая.

Вопрос в повестку предложил внести глава комитета по законодательству Денис Четырбок. Он отметил, что об этом его попросил депутат Максим резник.

Однако по опыту этой недели не понятно, что внесение в повестку – еще не значит рассмотрение. В среду, 17 мая, ЗакС снял с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. По предложению депутата Бориса Ивченко, тему исключили из обсуждения. В ответ на такое решение петербуржцы собрались у стен ЗакСа в поддержку референдума по Исаакиевскому собору.

Видео: Piter.tv