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Новости Лента новостей Происшествия Терроризм
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Опубликовано первое видео с места взрыва в Измире

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Сообщается, что при взрыве погибли несколько человек

Вечером в четверг, 5 января 2017 года, в третьем крупнейшем городе Турции, Измире, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Как сообщается, произошло ЧП у здания городского суда.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека, один из них был сотрудником местной полиции, другой – работником судебной системы.

Кроме того, как сообщается, на месте происшествия были двое вооруженных мужчин, предположительно, причастных к организации теракта. Они были убиты в перестрелке с сотрудниками полиции. 

Видео: youtube

Теги: автомобиль со взрывчаткой , взрыв , измир , теракт , турция
Категории: Лента новостей Новости Сирии Мировые новости Происшествия Терроризм

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