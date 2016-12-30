Опубликовано первое видео с места взрыва в Измире

Сообщается, что при взрыве погибли несколько человек

Вечером в четверг, 5 января 2017 года, в третьем крупнейшем городе Турции, Измире, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Как сообщается, произошло ЧП у здания городского суда.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека, один из них был сотрудником местной полиции, другой – работником судебной системы.

Кроме того, как сообщается, на месте происшествия были двое вооруженных мужчин, предположительно, причастных к организации теракта. Они были убиты в перестрелке с сотрудниками полиции.

Видео: youtube