Собака стала участницей концерта ансамбля имени Александрова в Турции

Животное немного нарушило планы коллектива в Измире.

Собака стала участницей концерта ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова в Турции. Инцидент произошел на выступлении в городе Измир. Художественный руководитель творческого коллектива Геннадий Саченюк объяснил журналистам, что они гастролируют по Стамбулу, Анкаре, Мерсине, Адане, Конье, Анталье, Мугле и Бурсе. В Измире уличное животное вышло на сцену в тот момент, когда танцоры исполняли танец с саблями. Собака приземлилась около оркестра.

Я почувствовал что-то мягкое у ног, но подумал сначала, что это движение артиста балета: ребятам, бывает, не хватает сцены и они, танцуя, могут случайно зацепить. Опустил глаза и увидел преданного пушистого друга, который уже был у нас на репетиции. Геннадий Саченюк, худрук ансамбля

Эксперт уточнил, что сотрудникам ансамбля пришлось принять срочные меры, чтобы случайно не зацепить оружием животное. Дирижер решил приобнять собаку одной рукой, а второй продолжил управлять оркестром. Саченюк напомнил, что незваный гость мог вырваться и устроить на сцене кучу-малу. Когда темп танца стал ускоряться, а звук от оркестра усилился, собака немного испугалась. Однако выступление завершилось благополучно. На поклон животное выходить отказалось.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости