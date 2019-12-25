Стали известны победители XV Открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова

Пианист, композитор и аранжировщик Дмитрий Ковзель завоевал первую премию.

В театре Музыкальной комедии в Петербурге певец, пианист, композитор и аранжировщик Дмитрий Ковзель завоевал первую премию XV Открытого конкурса композиторов имени Андрея Петрова. Об этом в воскресенье, 10 октября, сообщает ТАСС.

Победитель представил песню "Вспоминай меня" на стихи Вероники Тушновой в номинации "Песня и эстрадный романс". В новой номинации "Андрей Петров XXI века" победителем стала петербургская регги-группа "Акимама". По мнению жюри, она представила лучшую кавер-версию песни Андрея Петрова "Колю позовите" из фильма "Мой добрый папа".

Московскому композитору, аранжировщику и педагогу Вячеславу Осьминину присудили вторую премию за песню "Колыбельная". Лауреатом третьей премии стал петербургский певец, автор песен, основатель группы "Полюса" Илья Разин. Песня "Удлинитель дней" завоевала также приз зрительских симпатий.

Всего жюри рассмотрело 470 заявок, поступивших из 80 городов и населенных пунктов России, а также из Белоруссии, Бельгии, Германии, США, Украины, Эстонии. Все финалисты получили специальные дипломы и памятные подарки.

Победителям присвоили звания лауреатов или дипломантов, а также вручены денежные премии.

Ранее День Выборга: концерт "Киношлягеры Андрея Петрова".

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