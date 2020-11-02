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В Турции трехлетнюю девочку спасли спустя 65 часов после землетрясения

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На данный момент из под завалин разрушенных зданий извлекли 106 человек.

В Турции трехлетнюю девочку Элиф Перинчек спасли спустя 65 часов после землетрясения. Об этом рассказывает агентство Anadolu.

Девочку вытащили из под завалов одного из разрушенных домов. Её госпитализировали в ближайшую больницу. Родственники назвали это спасение чудом.

На данный момент из под завалин разрушенных зданий извлекли 106 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее мы писали, что в Измире спасли не менее 100 человек после землетрясения на западе Турции.

Видео: YouTube / CK EMK

Теги: землетрясение, измир, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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