В Турции трехлетнюю девочку спасли спустя 65 часов после землетрясения

На данный момент из под завалин разрушенных зданий извлекли 106 человек.

В Турции трехлетнюю девочку Элиф Перинчек спасли спустя 65 часов после землетрясения. Об этом рассказывает агентство Anadolu.

Девочку вытащили из под завалов одного из разрушенных домов. Её госпитализировали в ближайшую больницу. Родственники назвали это спасение чудом.

На данный момент из под завалин разрушенных зданий извлекли 106 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее мы писали, что в Измире спасли не менее 100 человек после землетрясения на западе Турции.

Видео: YouTube / CK EMK