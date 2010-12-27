В Выборгском районе маршрутка насмерть сбила пешехода

Под колеса автобуса угодила молодая девушка. Очевидцы: прибывшие на место происшествия медики не смогли вернуть к жизни пострадавшую.

Сегодня утром, 20 февраля, около 11:30 на Большом Сампсониевском проспекте на зебре маршрутка задавила пешехода. По словам свидетелей ДТП, авария оказалась смертельной.

Предположительно, девушка пересекала проезжу часть, как на нее наехала маршрутка. Некоторые очевидцы происшествия сообщают, что, возможно, автобус переехал пострадавшую. Свидетели аварии незамедлительно вызвали спасательные службы. На место ДТП выехали несколько бригад скорой помощи.

В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидцы пишут, что, судя по всему, девушке помочь не удалось. Пострадавшая лежала в луже крови. Впрочем, некоторые свидетели сообщают, что потерпевшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу на реанимационной машине. В ближайшем будущем правоохранителям предстоит выяснить детали аварии. По какой причине водитель маршрутки наехал на пешехода, пока остается загадкой.

Ранее мы сообщали, что видео жуткого ДТП из Саратова, в котором погибли 5 иностранцев и один житель России, попало в сеть.

Фотографии: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"