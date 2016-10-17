Видео из Саратова: в жутком ДТП погибли 5 иностранцев и один житель России

На трассе в Саратовской области дорогу не поделили две легковушки. В результате страшного столкновения погибли шесть человек.

Сегодня, 20 февраля, около половины шестого утра на автодороге между Тарумовкой и Озерками две иномарки столкнулись лоб в лоб. В ДТП погибли шесть человек. Видео жуткой аварии попало в сеть.

Предположительно, водитель KIA не справился с управлением и вылетел на встречку, где на большой скорости протаранил Nissan. На кадрах можно заметить, что передние части обеих машин буквально смяло от удара. Обломки от машин оказались раскиданными по всей дороге. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы.

В результате лобового столкновения погибли шесть человек: оба водителя и 4 пассажира KIA. Как стало известно, мужчина, управлявший Nissan, местный житель из Петровского района Саратовской области. Пятеро погибших из второго автомобиля, среди которых были две женщины, направлялись со стороны Казахстана в Москву. Они являлись гражданами Узбекистана и Таджикистана.

В данный момент выясняют детали происшествия. Ранее мы сообщали, что в погоне за нарушителем машина ДПС протаранила легковушку.

Видео: youtube, Виталий Орлов