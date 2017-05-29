В Петербурге ожидают грозы и ураганный ветер, в Ленобласти - заморозки

МЧС предупреждает петербуржцев и жителей Ленобласти о заморозках, грозах и шквалистом ветре. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды в Северной столице. МЧС разослало сообщения, в которых говорится, что в ночь на вторник, 30 мая, местами в Ленобласти возможны заморозки до -2 градусов.

Жителей же Петербурга ждут другие сюрпризы. В среду, 31 мая, в городе ожидают сильные дожди вплоть до грозы. Ветер будет до 15 метров в секунду, а местами порывы достигнут 20 метров в секунду. Такая погода сохранится и в первый день лета.

Сегодня в Москве прошел сильнейший ураган. Piter.tv ранее писал, что есть погибшие и пострадавшие среди людей. Северо-западном управлении по гидрометеорологии рассказали "Фонтанке", что ухудшения погоды в Петербурге не связано со столичным.

На прошлой неделе главный синоптик Петербурга предсказал дождливое лето. Правда, Александр Колесов полагался на народные приметы, а не на специальные прогнозы. Он также заметил. Что в прошлом году по этой же примете лето должно было быть сухим. Однако ливни заливали город.

Видео: Instagram / svetlark