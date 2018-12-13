В результате падения собака получила серьезные травмы.

Петербургский суд арестовал хозяина выброшенной с 4 этажа собаку. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Колпинский районный суд вынес приговор Николаю Д., который обвиняется по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Как заявили правоохранители, заключенный девятого мая, пребывал в своей квартире, расположенной на проспекте Ленина в доме номер шестьдесят семь. Того же числа он выкинул с окна 4 этажа своего домашнего питомца- собаку породы метис. Кличка собаки - Юта, ей совсем недавно исполнилось 5 месяцев. В результате падения собака получила серьезные травмы.