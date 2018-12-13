Видео: около станции метро Новочеркасская загорелся автомобиль

Пожарные расчеты уже на месте. Какой-либо информации о пострадавших в настоящее время нет.

Сегодня, 18 мая, вечером, около станции метро Новочеркасская загорелся автомобиль. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. Пожарные расчеты уже на месте. Какой-либо информации о пострадавших в настоящее время нет. Видео: Piter.TV