Видео: около станции метро Новочеркасская загорелся автомобиль

Сегодня, 18 мая, вечером, около станции метро Новочеркасская загорелся автомобиль. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Пожарные расчеты уже на месте. Какой-либо информации о пострадавших в настоящее время нет.
Видео: Piter.TV
Пожарные расчеты уже на месте. Какой-либо информации о пострадавших в настоящее время нет.
Сегодня, 18 мая, вечером, около станции метро Новочеркасская загорелся автомобиль. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Пожарные расчеты уже на месте. Какой-либо информации о пострадавших в настоящее время нет.
Видео: Piter.TV
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