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Видео: около станции метро Новочеркасская загорелся автомобиль

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Пожарные расчеты уже на месте. Какой-либо информации о пострадавших в настоящее время нет. 

Сегодня, 18 мая, вечером, около станции метро Новочеркасская загорелся автомобиль. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Пожарные расчеты уже на месте. Какой-либо информации о пострадавших в настоящее время нет. 

Видео: Piter.TV

 

Теги: авария, дтп, новости питер, спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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