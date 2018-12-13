Петербуржцы определяют глубину луж бутылками "Боржоми"

Людям то и дело, приходится выискивать обходные пути, однако больше всех в данной ситуации страдают мамы с детьми. Малышей нужно переносить на руках через нескончаемые потоки воды.

Вчера, 2 мая, соцсети местных питерских пабликов, посвященных обстановке в городе, буквально заполонилили посты о том, что в Красногвардейском районе жители вынуждены ежедневно страдать от глубоких луж. Причем глубина их соотносима с длиной стандартной бутылки напитка "Боржоми".

Людям то и дело, приходится выискивать обходные пути, однако больше всех в данной ситуации страдают мамы с детьми. Малышей нужно переносить на руках через нескончаемые потоки воды.