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Петербуржцы определяют глубину луж бутылками "Боржоми"
Сегодня, 18:10
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KaterinaKono13

Петербуржцы определяют глубину луж бутылками "Боржоми"

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Людям то и дело, приходится выискивать обходные пути, однако больше всех в данной ситуации страдают мамы с детьми. Малышей нужно переносить на руках через нескончаемые потоки воды.

Вчера, 2 мая, соцсети местных питерских пабликов, посвященных обстановке в городе, буквально заполонилили посты о том, что в Красногвардейском районе жители вынуждены ежедневно страдать от глубоких луж. Причем глубина их соотносима с длиной стандартной бутылки напитка "Боржоми". 

Людям то и дело, приходится выискивать обходные пути, однако больше всех в данной ситуации страдают мамы с детьми. Малышей нужно переносить на руках через нескончаемые потоки воды.

В руках у меня была бутылка "Боржоми", не стал опускать ниже, чтобы пробку было видно.

— уверяет автор поста в одной из соцсетей "ВКонтакте"

Теги: лужи, новости питер, новости санкт петербург, питер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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