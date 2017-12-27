Видео: Автобус улетел в кювет после столкновения с легковушкой в Петергофе

В Петергофе, в районе Нового городского кладбища, произошла авария с участием пассажирского автобуса. После столкновения с легковушкой тот унесло в кювет.

В понедельник, 8 января, произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса в Петергофе. Машины столкнулись около 12 часов дня на Бабигоновском шоссе в районе Нового городского кладбища.

Как рассказывают очевидцы, легковушка врезалась в автобус 360-го рейса. После удара последний улетел в канаву у дороги, где завалился на бок. Пока не известно, как себя чувствуют водители и пассажиры. Данных о пострадавших нет.

Устанавливаются подробности аварии. На месте ждут экстренные службы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург