Главный синоптик Петербурга предсказал дождливое лето

Александр Колесов в социальных сетях предсказывает погоду на грядущее лето по народным приметам. Согласно народному наблюдению, если дождь идет 24 мая, то будет идти все лето.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов решил попробовать прогнозировать погоду по народным приметам. Он вспомнил, что 24 мая был день Мокия Мокрого. По наблюдения, если в этот день идет дождь, то осадки будут и все лето. А в четверг, 24 мая, дождь прошел во всех районах Петербурга.

– Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее, - напомнил примету Колесов в своем Facebook.

Синоптик отметил. Что не совсем верит в эти приметы. Он вспомнил, что в прошлом году 24 мая дождя не было. Однако все лето в городе и области шли ливни.

Ранее Рiter.tv сообщал, что в Петербурге на День города ожидается прохладная погода. Александр Колесов предупредил горожан, уезжающих на дачи. Возвращаться домой в воскресенье будет холодно.

Видео: Youtube / Роман Диохтиовский