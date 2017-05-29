Ураган в Москве: Есть погибшие и пострадавшие среди людей, сотни поваленных деревьев, десятки поврежденных автомобилей

В сети появились видео от очевидцев урагана в Москве

Сегодня, 29 мая, в Москве разразился ураган, о котором предупреждали еще накануне. Был объявлен "желтый" уровень опасности.

После полудня из разных концов Москвы стали приходить печальные новости. Ураганный ветер, с ливнями и градом прокатился по разным районам столицы.

Ветер срывал крыши со зданий, рекламные щиты, строительные ограждения. Повалено сотни деревьев. По разным данным от упавших деревьев погибли от 2 до 4 человек. Сообщается о погибшем мужчине на площади Джавахарлала Неру и мужчине на Кировоградской улице, на которого упала остановка общественного транспорта.

СМИ сообщают о погибшей 26-летней девушке на ВВЦ, на которую так же упало дерево.

Официальной информации о погибших на данный момент не поступало.

В социальных сетях очевидцы публикуют фото и видео последствий ураганного ветра в Москве.

Видео: Instagram/Artemgnus, const7779, stasnowak

Фото: ВК,Бирюлёво Царицыно Чертаново