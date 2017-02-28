Появилось видео крушения самолета в Калифорнии

В Риверсайде небольшой самолет упал на жилые дома. Четыре человека погибли, еще двое пострадали.

Минувшей ночью, 27 февраля, в Калифорнии поездка из Диснейленда обернулась трагедией. Семья из пяти человек возвращалась после отдыха домой в Сан-Хосе. Они сели на борт двухмоторного самолета Cessna 310. К сожалению, спустя несколько минут после взлета, пилот потерял управление и лайнер рухнул на жилые дома. Видео жуткой авиакатастрофы угодило в сеть.

Предположительно, самолет упал на два дома. От удара он взорвался. Затем начался пожар. Маленькую девочку, которая находилась на борту, выбросило на землю. Она отделалась легкими повреждениями и смогла объяснить спасателям, что произошло. В срочном порядке ее госпитализировали в больницу. После тушения огня, на пепелище под завалами пожарные обнаружили четыре трупа. Также пострадал еще один местный житель.

В данный момент выясняют детали несчастного случая. По какой причине самолет рухнул вниз, предстоит выяснить экспертам. Об этом пишут американские СМИ, ссылаясь на главу пожарной службы.

Видео: youtube, ЮтубТВ