Хоккеисту Малкину разбили нос после победы в Кубке Стэнли

Российский игрок в составе "Питтсбурга" уже в третий раз стал обладателем главного трофея Национальной хоккейной лиги.

Нападающему хоккейного клуба "Питтсбург Пингвинз" Евению Малкину разбили нос во время празднования победы в Кубке Стэнли. Один из одноклубников толкнул российского игрока так, что тот ударился о шлем другого хоккеиста. Сам Малкин назвал произошедшее мелочью, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

В ночь на 12 июня "Питтсбург" обыграл "Нэшвилл Предаторз" в финальной серии плей-офф НХЛ и довел счет в серии до 4:2. Команда второй раз подряд становится обладателем Кубка Стэнли.

Малкин уже в третий раз выигрывает главный трофей НХЛ. Кроме того, российский нападающий набрал 28 очков за прошедший плей-офф Национальной хоккейной лиги и стал лучшим бомбардиром.

Фото: nhl.com