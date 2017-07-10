Вице-губернатор Говорунов заменит Полтавченко на время его отпуска

Глава Северной столицы Георгий Полтавченко ушел в отпуск с понедельника, 10 июля. Губернатор будет отдыхать десять дней вплоть до 20 июля. Где Полтавченко проведет свои каникулы в пресс-службе администрации не рассказали.
На время отсутствия главы города его обязанности будет выполнять вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов. Об этом рассказал руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.
В отличии от главы города парламентарии Северной столицы будут отдыхать дольше. На прошлой неделе Piter.tv сообщал, что депутаты ЗакСа будут отдыхать до 13 сентября.